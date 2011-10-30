В Іраку затримали 615 членів колишньої правлячої партії

В Іраку затримано 615 осіб - в результаті проведення рейдів, спрямованих проти колишніх членів партії Баас, яку очолював повалений іракський диктатор Саддам Хусейн.

Про це в суботу повідомив прем`єр-міністр Іраку Нурі аль-Малікі в інтерв`ю іракському державному телеканалу Iraqiya.

За його словами, є причини вважати, що ці люди становлять загрозу безпеці країни. Малікі не повідомив, де проводилися рейди, передає Радіо Свобода.