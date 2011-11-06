Повінь у Таїланді: вода підкрадається до будинку прем'єр-міністра

Кількість жертв сильної повені в Таїланді досягла 506 чоловік. Про це повідомляє ІТАР-ТАСС.

У столиці країни Бангкоку становище продовжує погіршуватися. У місті не вистачає продуктів харчування і питної води. Вода, що прибуває з півночі, і покрила вже п`яту частину території Бангкока, охоплює все більше районів, наближаючись до центру міста. Влада докладає зусиль, щоб зупинити поширення повені за рахунок зміцнення захисних бар`єрів і відкачування води в море.

Крім того, вода почала затоплювати сьогодні вулицю Бангкоку, на якій розташовано будинок прем`єр-міністра Таїланду. Канал Ламчієк, розташований у 300 метрах від будинку, в якому живе Йінглак Чинават, розпочав сьогодні вдень виходити з берегів.

Водні потоки зараз просуваються із затопленої північній частині міста у бік центру. Вода обходить загородження і шлюзи, заливаючи місто через каналізацію. У результаті вулиці затоплені коричнево-чорною смердючою рідиною. Два тижні тому, коли повінь тільки почала прибувати з розташованих на півночі від Бангкока провінцій, вода була прозорою і крізь неї було видно розмітку на дорогах, тротуари, пороги будинків. Наразі затопленими районами столиці Таїланду поширюється щільна темна водна маса.

З липня внаслідок повені в Таїланді постраждали понад 3 млн. чоловік. Майже 150 тис. лишилися без притулку. Паралізована робота транспорту і промисловості. Розмір завданої стихією шкоди, за різними оцінками, сягає 10-16 млрд. доларів.