Юнкер: доля єдиної європейської валюти не викликає сумнівів

Аргументи голови Єврогрупи

ГоловаЄврогрупи, яка об'єднуєміністрівфінансів країнєврозони, прем'єр-міністрЛюксембургуЖан-КлодЮнкернаполягаєнастабільності єдиноїєвропейськоївалюти.На його думку, труднощімають лишедеякіохопленікризоюкраїниєврозони,асамаєдинавалюта невикликаєсумнівіву своїй надійності, передаєReuters.



"Незважаючинатруднощівдеякихкраїнах блоку, доляєвро нестоїть накарті", -заявивЖ.-К.Юнкер, наголосившистійкийобміннийкурсєвроі здатністьвалютистримуватиінфляцію.



ЗаявуголоваЄврогрупизробив слідом застрибкомринковоїприбутковості 10-річнихдержоблігаційІталіїдо рекордної7-відсотковоїпозначки,щоспричинилопосиленнясумнівіву здатностіІталіївпоратись із зростаннямдержборгу таобвалєвропейськихбірж, нагадуєРосБізнесКонсалтинг.

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