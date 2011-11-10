На місце Папандреу прийде Пападімос

Прем`єр-міністром нового коаліційного уряду Греції стане колишній заступник голови Європейського центрального банку (ЄЦБ) Лукас Пападімос, повідомив у четвер офіс президента Греції.

Як повідомляє "РИА Новости", президент доручив Пападімосу сформувати уряд за пропозицією лідерів партій країни, говориться в заяві.

Присяга кабінету відбудеться 11 листопада о 14 годині за місцевим часом.

В даний час президент Греції Каролос Папульяс веде переговори з лідерами найбільших партій і самим Пападімосом.

Європейські лідери продовжують чинити тиск на Грецію, вимагаючи швидкого схвалення кредитної угоди з ЄС, яка передбачає скорочення грецького боргу в обмін на багаторічну програму економії.