Саакашвілі розраховував на «піджак від НАТО»
22:05, 10 листопада 2011Світ
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"Пасував би до краватки..."
Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ сподівався отримати в подарунок від Генерального секретаря НАТО Андерса Фог РАСМУССЕНА, який перебуває в Грузії з візитом, піджак із символікою Альянсу.
Як повідомляє РИА Новости, про це він заявив на спільній з А.РАСМУССЕНОМ прес-конференції у Батумі після засідання комісії НАТО-Грузія.
"Ваш попередник (Яап де Хооп СХЕФФЕР - УНІАН), коли приїздив до Грузії, подарував мені краватку НАТО. Я сподівався, що ви дасте мені хоча би піджак НАТО... Думаю, що він дуже пасував би з цією краваткою", – сказав М.СААКАШВІЛІ Генсеку НАТО.
На Президентові Грузії в цей день була синя краватка із символікою НАТО, повідомляє агентство.
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