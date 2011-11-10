Українцям ще раз порадили оминати Бангкок

Міністерство закордонних справ України ще раз застерігає українців від подорожей Бангкока, а також до постраждалих від повені районів Таїланду.

Про це УНІАН повідомили у Департамент інформаційної політики Міністерство закордонних справ України з посиланням на речника МЗС України Олександра ДИКУСАРОВА.

За оновленою інформацією, отриманою від Посольства України в Королівстві Таїланд, ситуація з повінню в цій державі продовжує залишатися складною.

«Незважаючи на падіння рівня води у регіонах Таїланду, які розташовані на півночі від м.Бангкок, ситуація у столиці продовжувала залишатися складною через концентрацію мас надлишкової води (декілька мільярдів кубометрів) вздовж захисних гідротехнічних споруд у північно-східних районах міста», - говориться в повідомленні.

Також зазначається, що 9 листопада 2011 р. адміністрацією столиці було оголошено, що вода із затоплених західних районів м.Бангкок досягла автомагістралі Рама 2 – головної та єдиної функціонуючої транспортної артерії, яка з’єднує м.Бангкок з південними (курортними) провінціями країни (напрямок на Пхукет). Водночас, транспортне сполучення між Бангкоком та курортом Паттайя внаслідок повені не постраждало.

Також, за даними МЗС, протягом останніх днів виявляються ознаки погіршення санітарно-епідеміологічної ситуації у районах м.Бангкок, постраждалих від повені. Протягом 7-9 листопада 2011 р. у мешканців постраждалих районів зафіксовано декілька випадків лихоманки Денге, лептоспірозу, бактеріальної діареї.

При плануванні туристичних поїздок до країни, МЗС рекомендує обирати або прямі авіарейси до південних регіонів Таїланду, або авіа-маршрут із транзитною пересадкою в міжнародному аеропорту Бангкока на рейси, що прямують до курортних районів.