Президент США привітав Росію з СОТ

До літа очікується повне членство

ПрезидентСШАБаракОбамапривітавросійськекерівництвоз досягненнямдомовленостіпро вступдо Світовоїорганізації торгівлі (СОТ), повідомляєРадіоСвобода. На початкулистопада Росіяі Грузіядосяглиугодипокомпромісноговаріантудоговорупро умовивступу Росіїдо СОТ.Грузіябула останньоюкраїною-членомСОТ,з якоюмаладомовитисяРосія провступворганізацію. Очікується,щоМосквастанеповноправнимчленомСОТдо літа2012 року,післяратифікації рішенняДерждумою.

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