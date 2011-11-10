Президент США привітав Росію з СОТ

23:07, 10 листопада 2011
Світ
1545 0

До літа очікується повне членство

ПрезидентСШАБаракОбамапривітавросійськекерівництвоз досягненнямдомовленостіпро вступдо Світовоїорганізації торгівлі (СОТ), повідомляєРадіоСвобода.

На початкулистопада Росіяі Грузіядосяглиугодипокомпромісноговаріантудоговорупро умовивступу Росіїдо СОТ.Грузіябула останньоюкраїною-членомСОТ,з якоюмаладомовитисяРосія провступворганізацію.

Очікується,щоМосквастанеповноправнимчленомСОТдо літа2012 року,післяратифікації рішенняДерждумою.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter