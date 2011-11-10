Президент США привітав Росію з СОТ
23:07, 10 листопада 2011Світ
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До літа очікується повне членство
ПрезидентСШАБаракОбамапривітавросійськекерівництвоз досягненнямдомовленостіпро вступдо Світовоїорганізації торгівлі (СОТ), повідомляєРадіоСвобода. На початкулистопада Росіяі Грузіядосяглиугодипокомпромісноговаріантудоговорупро умовивступу Росіїдо СОТ.Грузіябула останньоюкраїною-членомСОТ,з якоюмаладомовитисяРосія провступворганізацію. Очікується,щоМосквастанеповноправнимчленомСОТдо літа2012 року,післяратифікації рішенняДерждумою.
На початкулистопада Росіяі Грузіядосяглиугодипокомпромісноговаріантудоговорупро умовивступу Росіїдо СОТ.Грузіябула останньоюкраїною-членомСОТ,з якоюмаладомовитисяРосія провступворганізацію.
Очікується,щоМосквастанеповноправнимчленомСОТдо літа2012 року,післяратифікації рішенняДерждумою.
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