Черновецький передасть Грузії 100 тис. доларів з власних заощаджень

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ має намір передати народу Грузії 100 тис. доларів благодійної допомоги.

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної міськдержадміністрації, про це він заявив сьогодні у Києві під час зустрічі з Президентом Грузії Михайлом СААКАШВІЛІ.

Мер Києва зазначив, що це його давня мрія і зробить він своє "скромне пожертвування” із власних заощаджень.

“Формалізація передачі цих грошей відбудеться найближчим часом,” - повідомив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, додавши, що він заробив їх чесно. “Я знаю, що нинішня влада Грузії не корумпована і обов’язково витратить їх на саме корисне для суспільства”, - зазначив мер Києва.