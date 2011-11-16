Газпром: для Європи газ вигідніший за інші джерела енергії

У російському «Газпромі» вважають, що для Європи використання газу вигідніше, аніж розвиток альтернативних джерел енергії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заступник голови правління ВАТ «Газпром», генеральний директор ТОВ «Газпром експорт» Олександр МЕДВЕДЄВ сказав, виступаючи на Форумі «Газ Росії – 2011» у Москві.

«Про відновлювані джерела енергії говорять багато і з ентузіазмом. Безперечно, енергію сонця, вітру, води необхідно використовувати, але як кажуть, диявол ховається в деталях. У якому обсязі і якою ціною? Ось головне питання, на яке ще не всі готові говорити професійно і відверто», - сказав О.МЕДВЕДЄВ.

Він наголосив, що багато політиків, особливо в Європі, виступають за посилене впровадження відновлюваних джерел енергії для з боротьби із згубними екологічними змінами. При цьому закриваються очі на очевидні факти – ці джерела не тільки не надійні, а й залишаються досить дорогими. У значних обсягах їх можна використовувати лише порушуючи баланс між паливною конкуренцією, вдаючись до субсидій, що в свою чергу призводить до недоінвестувння в інші види виробництва енергії.

«За наявності нинішніх труднощів у фінансових і бюджетних сферах низки країн ЄС навряд чи можна говорити про ефективну енергетику, яка використовує відновлювані джерела», - переконаний він.

О.МЕДВЕДЄВ повідомив, що ряд найбільших компаній, які поставляють або продають газ Європі, недавно організували неформальну групу – Форум на захист природного газу. Замовлене ним дослідження показало серйозні переваги «блакитного палива» перед відновлюваними джерелами енергії, додав він.

Зокрема, використання метану замість енергії сонця і вітру при нинішньому рівні технологій здатне зменшити капітальні витрати на 450-500 млрд. євро для скорочення до 2030 року викидів вуглекислого газу, як це сформульовано в довгострокових цілях Європейської комісії.

За словами О.МЕДВЕДЄВА, було б цікаво провести такі дослідження для азійсько-тихоокеанського регіону.

«Переконаний, результат також виявиться на користь газу», - сказав він.

О.МЕДВЕДЄВ наголосив, що газ може задовольнити піковий попит, чого не можуть зробити альтернативні джерела енергії.

Він зазначив, що з наявних сьогодні енергетичних ресурсів природний газ за своїми властивостями володіє потенціалом для збільшення частки в глобальному енергетичному пакеті – він безпечніший, екологічний, дешевший за нафту за теплотворністю, його запаси великі.

За словами О.МЕДВЕДЄВА, сланцевий газ може відіграти певну балансуючу роль на деяких ринках, а СПГ може розширити географію поставок, а у вигляді моторного палива конкурувати з нафтопродуктами.

«Газ – це паливо XXI століття без жодних перебільшень», - наголосив він.