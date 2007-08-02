Потужний землетрус на Сахаліні: є жертви

Дві люди загинули і троє отримали поранення під час землетрусу в місті Нэвэльську на Сахаліні, де знаходився епіцентр поштовхів, що потрясли південь острова. Вранці зафіксовані повторні поштовхи - жителі південних міст острова побоюються повертатися у будинки. У Нэвэльську зруйновані дома, дахи і пічні труби. Про це повідомив мер міста Володимир Пак.

Перший потужний поштовх був зареєстрований у четвер о 13:37 за місцевим часом (04:37 за московським). За даними сейсмостанції, епіцентр знаходився в районі міста Нэвэльськ. Там є руйнування на промислових підприємствах, інформації про житловий сектор поки немає. Всі жителі - 24,5 тисячі чоловік - покинули свої будинки.

newsru