В Італії новий уряд

До складу нового уряду Італії на чолі з прем'єр-міністром Маріо Монті увійшли виключно технічні експерти в своїх областях. Уряд складається з 17 міністрів, на відміну від 23 міністрів в уряді Сільвіо Берлусконі. До складу кабінету увійшли 3 жінки: Анна Марія Канчелльері зайняла пост міністра внутрішніх справ, Ельза Форнер стала міністром праці та рівних можливостей, а Паола Северино зайняла крісло міністра юстиції.

Сам прем'єр Маріо Монті буде також виконувати обов'язки міністра фінансів.

Один з ключових посад у новому уряді зайняв Коррадо Пассера, керуючий директор банку Intesa Sanpaolo. Він став главою Міністерства економічного розвитку.

Міністерство закордонних справ очолив посол Італії в США Джуліо Терція ді Сант'Агата, а міністром оборони призначений адмірал Джампаоло ді Паола, голова військового комітету НАТО.

У своїй промові Маріо Монті зазначив, що він залишиться на посаді прем'єра до закінчення мандата в 2013 році і, що його економічна політика зажадає від італійців «жертв, на які все готові піти, але не сліз і крові», повідомляє кореспондент Радіо Свобода.