Ситуація в Сирії дедалі більше нагадує громадянську війну

Офіси правлячої партії закидали гранатами

Сирійськівійськовослужбовці, що перейшлинабік опозиції, атакувалиу четверкількавідділеньправлячої вкраїні партії«Баас»,повідомляєРадіоСвобода.



Задеякими повідомленнями, противникирежимупрезидентаБашараАсадазакидалигранатамиофіси "Баас" впровінціїІдліб, дезараз розміщеніспівробітникисилбезпеки, які беруть участьв операціїпротиактивістівопозиції.Напередодні атакизазналабазарозвідкисирійськихВВСнеподалікДамаска.



МіністрзакордоннихсправРосії СергійЛавровзаявив,що ситуаціявСиріїдедалібільше нагадуєгромадянськувійну.Лавровзакликав сторониконфліктудо діалогу.Тимчасомдипломатиз Німеччини, Франціїі ВеликобританіїрозповсюдилисередчленівкомітетуГенасамблеїООНз правлюдинипроектрезолюції щодоСирії, яка засуджуєвладу цієїкраїнизанасильствощодо громадян.



Наголошується,що підтриматирезолюціюнаподальшихетапахпогодилисяЙорданія,Марокко, Катар, СаудівськаАравія.

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