Ситуація в Сирії дедалі більше нагадує громадянську війну
Офіси правлячої партії закидали гранатами
Сирійськівійськовослужбовці, що перейшлинабік опозиції, атакувалиу четверкількавідділеньправлячої вкраїні партії«Баас»,повідомляєРадіоСвобода.
Задеякими повідомленнями, противникирежимупрезидентаБашараАсадазакидалигранатамиофіси "Баас" впровінціїІдліб, дезараз розміщеніспівробітникисилбезпеки, які беруть участьв операціїпротиактивістівопозиції.Напередодні атакизазналабазарозвідкисирійськихВВСнеподалікДамаска.
МіністрзакордоннихсправРосії СергійЛавровзаявив,що ситуаціявСиріїдедалібільше нагадуєгромадянськувійну.Лавровзакликав сторониконфліктудо діалогу.Тимчасомдипломатиз Німеччини, Франціїі ВеликобританіїрозповсюдилисередчленівкомітетуГенасамблеїООНз правлюдинипроектрезолюції щодоСирії, яка засуджуєвладу цієїкраїнизанасильствощодо громадян.
Наголошується,що підтриматирезолюціюнаподальшихетапахпогодилисяЙорданія,Марокко, Катар, СаудівськаАравія.