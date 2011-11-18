Ситуація в Сирії дедалі більше нагадує громадянську війну

03:14, 18 листопада 2011
Світ
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Офіси правлячої партії закидали гранатами

Сирійськівійськовослужбовці, що перейшлинабік опозиції, атакувалиу четверкількавідділеньправлячої вкраїні партії«Баас»,повідомляєРадіоСвобода.

Задеякими повідомленнями, противникирежимупрезидентаБашараАсадазакидалигранатамиофіси "Баас" впровінціїІдліб, дезараз розміщеніспівробітникисилбезпеки, які беруть участьв операціїпротиактивістівопозиції.Напередодні атакизазналабазарозвідкисирійськихВВСнеподалікДамаска.

МіністрзакордоннихсправРосії СергійЛавровзаявив,що ситуаціявСиріїдедалібільше нагадуєгромадянськувійну.Лавровзакликав сторониконфліктудо діалогу.Тимчасомдипломатиз Німеччини, Франціїі ВеликобританіїрозповсюдилисередчленівкомітетуГенасамблеїООНз правлюдинипроектрезолюції щодоСирії, яка засуджуєвладу цієїкраїнизанасильствощодо громадян.

Наголошується,що підтриматирезолюціюнаподальшихетапахпогодилисяЙорданія,Марокко, Катар, СаудівськаАравія.

 

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