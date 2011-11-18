Латвія відзначає День незалежності
06:45, 18 листопада 2011Світ
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У Ризі відбудуться богослужіння та парад
У Латвіїсьогодні відзначають93-юрічницюнезалежності.18 листопада 1918післярозпадуРосійськоїімперіївРизібуловпершепроголошено незалежнулатвійськудержаву.
Свято розпочнетьсязі святковогобогослужіннявДомськомусоборі,кульмінацієюстане зверненняпрезидентаЛатвіїАндрісаБерзіньшдо народубіля монументаСвободи.
Військовийпарад,присвячений93-річчюнезалежностіпройдевп'ятницюнанабережнійвРизі,повідомляєпрес-службаМіністерстваобороникраїни.У парадівізьмутьучасть кількасотвійськовослужбовціві військоватехніка.Приймепарадпрезиденткраїни.
За данимиопублікованогонапередодніопитування, Деньнезалежностівважаютьнайважливішимсвятом ізавжди відзначають38 відсотківжителів країни,повідомляєРадіоСвобода.
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