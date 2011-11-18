Геї Європи стурбовані ситуацією навколо одностатевих шлюбів

Геї Європи стурбовані існуючими обмеженнями на одностатеві шлюби.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони говорили сьогодні на міжнародній конференції «Брак взаємного визнання одностатевого партнерства і шлюбів в ЄС і країнах-членах Ради Європи: перешкода свободі пересувань?» під патронатом Генерального секретаря Ради Європи Торбйорна ЯГЛЕНДА.

В ході першого дня конференції професор Лейденського університету (Нідерланди) Кіс ВААЛДІК презентував доповідь щодо визнання одностатевих союзів, зареєстрованих за кордоном у Європі. В ході дослідження було опитано експертів з 30 країн-членів Ради Європи.

Відповідно до наданих висновків, одностатеві пари, зареєстровані в одній європейській країні, де це дозволяє законодавство, при переїзді в іншу європейську країну, де одностатеві шлюби законодавчо не дозволені, зустрічаються з низкою серйозних проблем, серед яких відсутність права на пенсію у разі смерті партнера, неможливість одержати реєстрацію для партнера, що не має громадянства ЄС, неможливість придбати спільно і заповідати один одному будинок (квартиру), а також ряд інших.

Викладач університету Глазго Кедді КОЛЛМАН, представляючи свою доповідь, зазначила, що в цілому за останні 30 років ситуація з визнанням прав геїв у Європі значно поліпшилася. Так, якщо в 1989 році в світі не було жодної країни, що визнає одностатеві пари, то на сьогодні таких країн у світі налічується вже 30.

Разом з тим навіть у Європейському Союзі ситуація з визнанням одностатевих шлюбів неоднозначна.

Так, представник італійської неурядової організації Aricigay Фабіо ЧІОВІНІ зазначив, що ситуація в Італії залишається однією з найскладніших у Європейському Союзі.

«У нас немає жодного юридичного визнання одностатевих шлюбів, у нас немає антидискримінаційних положень, окрім тих, які потрібні директивами ЄС, і жодних специфічних санкцій за гомофобію», - зазначив він.

За словами представника громадської організації, протягом останніх п`яти років парламент Італії тричі розглядав проекти законів, які б дозволили тією чи іншою мірою визнати одностатеве партнерство (співжиття), проте так і не зміг прийняти жодного. А Конституційний суд Італії у своєму рішенні, прийнятому у 2010 році, зазначив, що одностатеві пари не можуть прирівнюватися до різностатевих, оскільки різностатеві пари «створюються (потенційно) для продовження роду, що вже є достатнім для розмежування їх від пар гомосексуальних».

Конференція, яка зібрала представників 19 країн-членів Ради Європи, завершиться 19 листопада. По закінченню конференції її учасники планують прийняти «Страсбурзьку декларацію», в якій, зокрема, хочуть закликати політиків активніше працювати у напрямі забезпечення рівних прав для одностатевих і різностатевих шлюбів.

Як зазначив сьогодні на прес-конференції відповідальний французької неурядової громадської організації «Інше коло» Жоффрей РОС, нинішня конференція дасть можливість проаналізувати ситуацію з визнанням одностатевих шлюбів у Європі і визначитися з подальшими діями щодо захисту прав сексуальних меншин і протидії дискримінації.