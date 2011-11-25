Саакашвілі хоче стати директором ПТУ

Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ заявив, що збирається сумістити пост глави держави з посадою директора технічного училища, будівництво якого має завершитися через п`ять місяців у районі Глдані на околиці Тбілісі.

Відповідну заяву М.СААКАШВІЛІ зробив на зустрічі з педагогами в Будинку вчителя в Глдані, повідомляє інформаційне агентство «Новини Грузія».

На зустрічі обговорювалися реформи, що здійснюються в галузі освіти. Президент ознайомив педагогів із новими ініціативами і проектами не тільки у сфері освіти, а й інших сферах, які сприятимуть працевлаштуванню населення в цьому районі міста.

"Раніше цей район був, як окремий острів для звалища, і сюди було неможливо доїхати, але зараз тут вже багато що зроблено. Головною проблемою в цьому районі є проблема зайнятості - тут майже 30-процентне безробіття. Я візьму під свій патронаж Глдані та інші околиці Тбілісі з тим, щоб почалася перепідготовка кадрів", - сказав М.СААКАШВІЛІ.

З метою вирішення проблеми безробіття і перепідготовки кадрів, за словами М.СААКАШВІЛІ, в Глдані буде побудовано велике технічне училище.

"Нещодавно о 4-й годині ночі ми разом з міністром освіти (Дмитро ШАШКІН) оглянули в Глдані місце, де буде побудовано велике технічне училище, зі своїм спортивним комплексом і басейнами. Я збираюся за сумісництвом стати директором цього училища, Конституція не забороняє Президенту бути директором технічного училища", - сказав Президент Грузії.

При цьому він дав будівельникам завдання завершити будівельні роботи впродовж п`яти місяців.