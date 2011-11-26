Політолог: команда Януковича не розуміє, чому такий галас через Тимошенко

Поширення інформації про можливу неучасть Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА у саміті Україна-ЄС, що запланований на 19 грудня у Києві, є своєрідним «оксамитовим шантажем Європи».

Таку думку УНІАН висловила голова ради Українського незалежного центру політичних досліджень Юлія ТИЩЕНКО, коментуючи інформацію ЗМІ з посиланням на джерело у секретаріаті Євразійського економічного співтовариства (ЄврАзЕС), що В.ЯНУКОВИЧ візьме участь у 32-му засіданні Міждержавної ради ЄврАзЕС, яке відбудеться 19 грудня у Москві.

Ю.ТИЩЕНКО не виключила, що у «викидах» інформації в ЗМІ щодо можливої неучасті В.ЯНУКОВИЧА в саміті Україна-ЄС зацікавлена не тільки російська сторона, а й сам Президент, оскільки «це свого роду може бути сигнал ЄС, що якщо ви, мовляв, не будете комунікувати належно, то й ми не будемо».

За її словами, багато експертів припускають, що парафування угоди про асоціацію між Україною та ЄС цього року не відбудеться, ця процедура може бути перенесена на наступний рік.

На думку Ю.ТИЩЕНКО, якщо це так, то, по суті, саміт матиме суто технічний характер, тому В.ЯНУКОВИЧ “буде вирішувати, чи брати участь у відповідному заході чи ні, бо якщо йдеться дійсно про виключно технічні функції самміту, тоді, можливо, така участь і не потрібна”.

При цьому експерт наголошує на важливості того, щоб можлива неучасть глави держави у саміті Україна-Євросоюз “не була розцінена з боку ЄС як виклик, як певний демарш, бо це може тільки поглибити ті кризові тенденції, які існують” у відносинах між Україною та ЄС.

Ю.ТИЩЕНКО не виключає, що йдеться також про питання статусності.

“Різні люди в ЄС неодноразово говорили, що за таких умов, які були озвучені стосовно і питань судової реформи, питань вибіркового правосуддя, зокрема, проблем з колишнім прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО, колишнім міністром внутрішніх справ України Юрієм ЛУЦЕНКОМ, а Україна їх не чує, то і вони не можуть собі дозволити давати аванси країні, котра не демонструє європейських прагнень, європейських цінностей”, - нагадала Ю.ТИЩЕНКО.

Вона зазначила, що з боку команди В.ЯНУКОВИЧА розповсюдження інформації про неучасть у саміті з ЄС - це “свого роду “оксамитовий шантаж” Європи.

“Не хочеться вживати слово шантаж, але я не знаю, який тут може бути синонім, ну оксамитовий шантаж”, - сказала експерт.

Вона додала, що Президент України на сьогодні опинився у «не дуже гарній» ситуації через справу Ю.ТИМОШЕНКО, припустивши, що «команда Президента України із самого початку абсолютно відверто не усвідомлювала, чому такий галас піднятий з боку ЄС стосовно цієї справи», а тепер вони шукають виходу із ситуації, щоб зберегти обличчя.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня в Києві відбудеться ХV самміт Україна-ЄС, на якому планується офіційне оголошення про завершення переговорів щодо угоди про асоціацію.

23 листопада низка ЗМІ з посиланням на джерело в секретаріаті ЄврАзЕС повідомила, що В.ЯНУКОВИЧ візьме участь у 32-му засіданні Міждержавної ради ЄврАзЕС, що відбудеться 19 грудня у Москві.

У ЄврАзЕС агентству УНІАН заявили, що не поширювали інформацію про участь Президента України у засіданні в Москві.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що не мають інформації щодо візиту В.ЯНУКОВИЧА до Москви 19 грудня.

24 листопада В.ЯНУКОВИЧ на запитання журналістів, чи поїде він до Москви 19 грудня, заявив, що він перебуватиме там, де це буде необхідно.

«Знаєте, є таке питання: здогадайтеся з одного разу або з двох. Я вам скажу з одного разу. Інтриги, які розводять політики, ми до них вже звикли, і для мене це не дивина. Я нікому не давав жодної інформації, де я буду 19 числа. Буду там, де мені необхідно бути», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому він зазначив, що Європейський Союз для України має важливе значення.