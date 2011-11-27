У Празі пом'янули жертв Голодомору

У столиці Чехії Празі близько півтисячі людей взяли участь в акції «Запали свічку пам’яті».

Як повідомили УНІАН у громадській організації «Українська європейська перспектива», яка була організатором акції, вона проходила увечері 26 листопада біля пам’ятника жертвам комунізму.

В акції взяли участь українці, які проживають в Чеській Республіці, громадяни Чехії. Серед учасників були депутати парламенту Чехії, релігійні і громадські діячі.

Голова Ради УЄП, екс-міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН, який у 2010 році одержав політичний притулок у Чехії, під час свого виступу акцентував увагу на значенні акції для об’єднання українців світу, необхідності консолідації української нації, протидії тоталітаризму, політичним переслідуванням та порушенням прав людини.

У свою чергу сенатор чеського парламенту Яромир ШТЄТІНА зазначив, що про жертв комунiзму потрiбно пам’ятати не менше, нiж про жертв нацизму, бо комунiстичний режим перевершив нацизм за кiлькістю жертв.

Під час акції представники релігійних організації за участю єпископа Радомира провели молебень пам’яті жертв Голодомору.

Довідка УНІАН. Українська європейська перспектива - громадська організація, що об`єднує українців усього світу, які підтримують прозахідний курс розвитку України. Мета УЄП – консолідувати всіх українців, які живуть і працюють в Європі і Сполучених Штатах Америки, в Канаді і Австралії, котрі прагнуть бачити Україну правовою державою з високим рівнем життя, демократії і свободи слова.

Організація створена на початку 2011 року в Празі. Один із співзасновників і голова Ради УЄП – екс-міністр економіки України Б.ДАНИЛИШИН.