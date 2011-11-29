Прем'єр-міністр Таїланду отруїлася

Прем`єр-міністр Таїланду Йінглак Чінават у вівторок вранці була госпіталізована з діагнозом "харчове отруєння", повідомляє РІА-Новиниз посиланням на Франс прес.

"Вона перебуває в госпіталі "Рама IX". У неї діарея, пов`язана з харчовим отруєнням", - повідомила журналістам офіційний представник уряду Тітіма Чайсанг.

Вона додала, що Чінавата доручила провести заплановане на вівторок засідання уряду одному зі своїх заступників.

Йінглак Чінават, молодша сестра лідера опозиції Таїланду і екс-прем`єра Таксіна Чінавата, була обрана головою уряду 5 серпня палатою представників парламенту. Вона стала першою жінкою-прем`єром в історії Таїланду.

У жовтні Чінават запровадила в Таїланді особливий режим, взявши на себе надзвичайні повноваження задля боротьби з катастрофічною повінню, яка сталася в країні.