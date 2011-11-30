Опозиціонерка Джиоєва оголосила себе президентом Південної Осетії

Опозиціонерка Алла ДЖИОЄВА, що перемогла, за даними ЦВК, на виборах у Південній Осетії кандидата від діючої влади, проголосила себе президентом і оголосила про формування державної ради.

"27 листопада відбувся другий тур виборів президента Південної Осетії, в якому взяло участь 29 тис. 53 виборці. За мене проголосували 16 тис. 466 виборців. За мого опонента Анатолія БІБІЛОВА - 11 тис. 286 людей. Вибори були визнані такими, що відбулися, ЦВК республіки і всіма міжнародними спостерігачами", - підкреслила вона, повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі.

А.ДЖИОЄВА зазначила, що, будучи обраним президентом, керуючись конституцією республіки і виходячи із ситуації, що склалася, вона підписала свій перший указ про формування державної ради, чиї повноваження діятимуть "до формування виконавчих органів влади республіки".

"Ігноруючи волевиявлення народу, керівництво Південної Осетії своїми неконституційними діями поставило себе поза законом, оголосивши вибори недійсними. І це було єдино правильним рішенням з мого боку", - пояснила свої дії опозиціонерка.

У вівторок Верховний суд Південної Осетії скасував результати виборів президента, на яких, за даними ЦВК, А.ДЖИОЄВА перемогла підтриманого Москвою А.БІБІЛОВА.

Президент Південної Осетії Едуард КОКОЙТИ заявив, що в перевиборах А.ДЖИОЄВА брати участі не зможе.

Причиною скасування результатів виборів суд назвав порушення, нібито допущені прихильниками екс-міністра освіти А.ДЖИОЄВОЇ.