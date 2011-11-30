В.о. президента Євразійського єврейського конгресу став Шульман

У Єрусалимі на сесії Генеральної ради Євразійського єврейського конгресу виконуючим обов`язки президента ЄАЄК було одноголосно затверджено відомого підприємця і філантропа Вадима ШУЛЬМАНА.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті ЄАЄК із зв`язків з громадськістю та ЗМІ.

У сесії Генради ЄАЄК 24 листопада взяли участь багато почесних гостей, зокрема: глава Єврейського агентства для Ізраїлю Натан ЩАРАНСЬКИЙ, генеральний секретар Світового єврейського конгресу Дан ДАЙКЕР, керівник Бюро із зв`язків з євреями Східної Європи Наомі БЕН-АМІ, керівник Російського культурного центру в Тель-Авіві Олександр КРЮКОВ, головний учений Міністерства абсорбції Зеєв ХАНІН.

На відкритті сесії прозвучало звернення прем`єр-міністра Держави Ізраїль Беньяміна НЕТАНЬЯГУ, який висловив вдячність керівництву ЄАЄК за рішення провести сесію в Єрусалимі.

В.ШУЛЬМАНА представили учасникам сесії голова Генеральної ради ЄАЄК Йосип ЗІСЕЛЬС і генеральний секретар ЄАЄК Михайло ЧЛЕНОВ. Кандидатуру В.ШУЛЬМАНА рекомендував його попередник, багаторічний лідер Конгресу Олександр МАШКЕВИЧ, і після серії переговорів вона була схвалена організаціями-засновницями ЄАЄК.

У зверненні В.ШУЛЬМАНА до членів Генради ЄАЄК він відзначив: «Якщо ви довірите мені очолити Конгрес, я прикладу всі зусилля для збереження того, що вже робить Конгрес сьогодні, і одночасно постараюся додати новий імпульс тим напрямам діяльності, які ще точніше виразять пріоритети ЄАЄК».

Відповідно до Уставу ЄАЄК остаточне затвердження нового президента планується провести на засіданні Генеральної асамблеї ЄАЄК весною 2012 року.

До засідання Генеральної асамблеї керівництво діяльністю Конгресу здійснюватиме обраний на сесії Генради колективний орган – Керуюча рада. До неї увійшли в.о. президента ЄАЄК В.ШУЛЬМАН і керівники організацій-засновниць М.ЧЛЕНОВ (Росія), Й.ЗІСЕЛЬС (Україна), Олександр БАРОН (Казахстан).