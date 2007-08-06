Командування Чорноморською військово-морською групою перейшло від Росії до Туреччини

Командування Чорноморською військово-морською групою "Блексіфор" (Blackseafor) на рік перейшло до Туреччини. Церемонія передачі їй повноважень від Росії відбулася в понеділок на головній базі турецьких ВМС Гельджук (Golcuk) поблизу Стамбула, повідомило командування військово-морських сил країни.

Воно також оприлюднило план дій військово-морської групи на серпень, який передбачає відвідини кораблями країн Blackseafor портів Туреччини, Болгарії і Румунії та проведення оперативно-тактичних навчань.

Група Blackseafor була створена в квітні 2001 року.

Її основними завданнями є забезпечення безпеки в Чорному морі, проведення пошуково-рятувальних, гуманітарних операцій і боротьба з тероризмом.

До Blackseafor входять Болгарія, Грузія, Росія, Румунія, Туреччина й Україна.