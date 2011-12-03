Українських вертольотників у Ліберії нагороджено медалями ООН

Українських миротворців у Ліберії до Дня Збройних сил України нагороджено медалями ООН “За службу миру”.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та зв’язків із засобами масової інформації Міністерства оборони України, миротворців 56-го окремого вертолітного загону ЗСУ сил Місії ООН у Ліберії привітала спеціальний представник Генерального секретаря ООН у Ліберії Елен Маргарет ЛОЙ та вручила їм нагороди.

Урочистості відбулися у міжнародному аеропорту Робертсфілд, де базуються українські вертольоти.

«Ви зробили значний внесок у налагодження мирного життя в регіоні. Протягом цього року ви вкотре довели свою професійність, надійність та відданість обов’язку», – сказала Е.ЛОЙ.

Привітати українських миротворців прибули також посол України у Гвінейській Республіці (за сумісництвом – в Сенегалі та Кот-д’Івуарі) Андрій ЗАЯЦЬ, в.о. командувача сил ООН у Ліберії бригадний генерал Джон КВОЗІ, керівництво місії.