Росія назвала резолюцію щодо Сирії "політизованою і однобокою"

Російський МЗС заявив, що в резолюції "не знайшли відображення останні кроки сирійського керівництва щодо стабілізації ситуації, проведення реформ в країні і запуску національного діалогу". Також МЗС РФ залишився незадоволений тим, що в документі не засуджується діяльність опозиційних озброєних груп в Сирії.

Крім того, російська сторона назвала неприйнятними ті положення документа, які "завуальовано припускають можливість військового втручання ззовні під приводом захисту населення Сирії".

Раніше 2 грудня Рада ООН з прав людини ухвалила резолюцію, в якій влада Сирії звинувачуються в грубому і систематичному застосуванні сили проти власних громадян. Автори резолюції вважають, що дії влади Сирії можуть розглядатися як злочини проти людяності.

Резолюція була схвалена 37 країн, чотири країни проголосували проти, серед них Росія і Китай, шість країн утрималися.