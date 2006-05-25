Ющенко радився з Гриценком про призначення прем`єра

Президент України Віктор ЮЩЕНКО обговорив з головою Верховної Ради Криму Анатолієм ГРИЦЕНКОМ питання обрання прем’єр-міністра автономії.

Як повідомляє прес-служба Президента, співрозмовники обговорили поточну політичну ситуацію на півострові та механізми взаємодії влади Криму з центральною владою.

Зокрема, йшлося про політичні консультації щодо обрання прем’єр-міністра АРК, які мають розпочатися у п’ятницю, 26 травня.

Президент наголосив, що для нього це питання є одним з найважливіших. Його позицію на консультаціях представлятиме постійний представник Президента України в автономії Геннадій МОСКАЛЬ.

Зі свого боку, А.ГРИЦЕНКО запевнив, що кримська влада налаштована на конструктивну співпрацю з центром, к тому числі в питаннях проведення галузевих реформ.

В.ЮЩЕНКО також привітав А.ГРИЦЕНКА з нещодавнім обранням на посаду спікера кримського парламенту.

У зустрічі також взяв участь глава Секретаріату Президента України Олег РИБАЧУК.