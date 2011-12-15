Молдова за борг віддасть Газпрому частину газопроводів

Про це повідомив міністр економіки

УрядМолдовиплануєврахунокпогашеннячастини боргуза російськийгазпередатиросійсько-молдавськомуАТ "Молдовагаз", контрольнимпакетомакцій якоговолодіє ВАТ"Газпром", газопроводисередньоготиску,якібулипобудованіостанніми рокамизарахуноккоштівдержбюджету іоцінювалисяранішеприблизнов 1млрдлеїв(85 млндол).ЯкповідомилиРосБізнесКонсалтингув молдавськомууряді, про цезаявиввіце-прем'єр,міністрекономіки МолдовиВалерій Лазер.



За йогословами, уряд має намірпісля повноїінвентаризації таоцінкивартості цихгазопроводіввнестиїх до статутного капіталуСП "Молдовагаз".Міністрсказав,щоГазпромпогодивсяранішез такоюкапіталізацієюСП.



В. Лазервідзначив,щоврезультаті зарахунок внесенняназванихгазопроводіввстатутний капіталАТ "Молдовагаз" урядМолдови можезбільшитичасткусвоїхакційвпідприємстві абопогасити частинуборгузагазправобережної(безПридністров'я)Молдови, що становитьблизько 350млн долЗа йогодумку, другийваріант більшреальний.

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