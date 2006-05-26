Білорусія погрожує вийти із Союзу з Росією через ціни на газ

Білорусія може вийти з союзу з Росією, якщо "Газпром" постачатиме до країни газ за європейськими цінами. Така загроза в завуальованій формі міститься в листі, надісланому прем`єр-міністром Білорусії Сергем Сидорським голові уряду РФ Михайлу Фрадкову, пише газета "Коммерсант".

Як повідомили виданню джерела, близькі до російського кабінету міністрів, конфіденційний лист, в якому викладено стан справ в економіці країни і прогноз її розвитку у зв`язку з очікуваними ціновими репресіями, Сидорській надіслав Фрадкову ще 15 травня.

У посланні білоруського прем`єр-міністра, зокрема, зазначено, що в разі збереження Кремлем низьких цін на газ для Білорусії країна буде готова "просувати рішення питання про створення спільної газотранспортної організації". Це єдина поступка, пише "Коммерсант", на яку, судячи з листа прем`єра, готові піти білоруська влада.

Далі Сидорській констатує, що перехід до європейських цін на газ "суперечить... в першу чергу Договору про створення Союзної держави РФ і Білорусії". Газовий конфлікт Сидорський характеризує, як "руйнування самої основи Союзної держави".

Таким чином, пише "Коммерсант", вперше в російсько-білоруських відносинах в офіційному документі обговорюється, хоч і завуальовано, можливість юридичного виходу Білорусії з Союзу Росії і Білорусії.

Білоруська влада виступає різко проти запланованого "Газпромом" з 1 січня 2007 року підвищення цін на газ з нинішніх 47 доларів за тисячу кубометрів до 130-150 доларів, а також змін схеми стягнення ПДВ і акцизів при постачанні нафти на переробку до Білорусі. "Газпром", у свою чергу, жорстко наполягає на тому, що паливо повинне постачатися за ринковими цінами.

Лента.ру