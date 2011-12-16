У Казахстані для придушення протестів задіяні війська
23:52, 16 грудня 2011Світ
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Влада відключила телефон і інтернет
Доказахстанського містаЖанаозен, девп'ятницюспалахнулимасовізаворушення, вводятьсявійська ібронетехніка.Причиноюзаворушень,як повідомляютьросійські засобимасовоїінформації, сталоневдоволенняпрацівниківнафтогазовоїгалузірозміромзаробітноїплати.
За наявною інформацієювзіткненняхз поліцейськимизагинули десятьдемонстрантів.Є пораненіяксеред протестуючих,такі середполіцейських.Однак перевіритидані, що надходятьз офіційних іправозахиснихджерел неможливо.ВладаКазахстанувідключилавкраїніTwitter, заблокуваласайтинезалежнихмедіа, з містомЖанаозенвідключено телефоннийзв'язок.
Півроку томунафтовикивжепротестувалипроти низькихзаробітківнапідприємствах місцевоївидобувної компанії, зазначаєРадіоСвобода.
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