У Казахстані для придушення протестів задіяні війська

23:52, 16 грудня 2011
Світ
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Влада відключила телефон і інтернет

Доказахстанського містаЖанаозен, девп'ятницюспалахнулимасовізаворушення, вводятьсявійська ібронетехніка.Причиноюзаворушень,як повідомляютьросійські засобимасовоїінформації, сталоневдоволенняпрацівниківнафтогазовоїгалузірозміромзаробітноїплати.

За наявною інформацієювзіткненняхз поліцейськимизагинули десятьдемонстрантів.Є пораненіяксеред протестуючих,такі середполіцейських.Однак перевіритидані, що надходятьз офіційних іправозахиснихджерел неможливо.ВладаКазахстанувідключилавкраїніTwitter, заблокуваласайтинезалежнихмедіа, з містомЖанаозенвідключено телефоннийзв'язок.

Півроку томунафтовикивжепротестувалипроти низькихзаробітківнапідприємствах місцевоївидобувної компанії, зазначаєРадіоСвобода.

 

 

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