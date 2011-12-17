Сирійська опозиція готується брати владу
В Тунісі проходить з'їзд Національної ради
Національна радаСирії, яка об'єднуєпредставниківсирійськоїопозиції, проводитьсвій першийз'їзд уТунісі,повідомляєРадіоСвобода.
У роботіз'їзду, який відкривсявчораввечерівкурортномумістіГаммарт(поблизустолицікраїниТунісу),беруть участьблизько200 членівради.Йогоучасникиголовним завданнямвважаютьподальше об'єднаннясирійськоїопозиції, зміцненняради та їїперетвореннянаорганізаціюз більшчіткимицілями.Про формуванняради булооголошеноу вереснівСтамбулі.
***
Вчора післяп'ятничноїмолитви вкількохмістахСиріїпройшлиантиурядовідемонстрації,вякихбрали участь тисячілюдей.У містіХомсвзіткненняхз поліцієюзагинули не меншешестиосіб.
У Сиріїнароднівиступи звимогоювідставкипрезидентаБашараАсадапочалисявберезні цьогороку.Відтоді, заоцінкамиООН, загинули неменше п'ятитисячосіб.