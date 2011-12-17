Сирійська опозиція готується брати владу

В Тунісі проходить з'їзд Національної ради

Національна радаСирії, яка об'єднуєпредставниківсирійськоїопозиції, проводитьсвій першийз'їзд уТунісі,повідомляєРадіоСвобода.



У роботіз'їзду, який відкривсявчораввечерівкурортномумістіГаммарт(поблизустолицікраїниТунісу),беруть участьблизько200 членівради.Йогоучасникиголовним завданнямвважаютьподальше об'єднаннясирійськоїопозиції, зміцненняради та їїперетвореннянаорганізаціюз більшчіткимицілями.Про формуванняради булооголошеноу вереснівСтамбулі.



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Вчора післяп'ятничноїмолитви вкількохмістахСиріїпройшлиантиурядовідемонстрації,вякихбрали участь тисячілюдей.У містіХомсвзіткненняхз поліцієюзагинули не меншешестиосіб.



У Сиріїнароднівиступи звимогоювідставкипрезидентаБашараАсадапочалисявберезні цьогороку.Відтоді, заоцінкамиООН, загинули неменше п'ятитисячосіб.

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