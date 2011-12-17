МВС Казахстану: заворушення придушені

Влада Казахстану заявили, що заворушення в місті Жанаозен придушені, затримано близько 70 підозрюваних в причетності до погромів, повідомляє Радіо Свобода.



За інформацією МВС, в результаті загинули 10 людей, постраждали 75 цивільних осіб і шестеро поліцейських, один з яких - у вкрай тяжкому стані. У соціальних мережах повідомляють, що жертв набагато більше.



Голова МВС Казахстану Калмуханбет Касимов, який очолює слідчо-оперативну групу, заявив, що ситуація в Жанаозені стабілізувалася. Він підтвердив, що призвідниками заворушень стали раніше звільнені нафтовики, одягнені в синьо-червону уніформу з написом "Казмунайгаз". За його словами, вони перешкоджали проведенню заходів до Дня незалежності республіки, розгромили встановлену на площі сцену, а потім зайнялися мародерством.



Раніше надходили суперечливі повідомлення про те, чи брали участь страйкуючі вже півроку нафтовики в погромах на центральній площі Жанаозен. За повідомленнями деяких ЗМІ, на площі орудували провокатори. Спалено будинок міської адміністрації, готель, офіс компанії "Озенмунайгаз". У місто введені війська і бронетехніка.