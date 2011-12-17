Медведєв: нинішня політсистема Росії себе вичерпала

Влада Росії повинна визнати, що стара модель політичної системи себе вичерпала, її потрібно змінювати, і тільки в цьому випадку буде розвиток. Таку заяву зробив президент РФ Дмитро Медведєв на зустрічі з активом партії "Єдина Росія": "У нас буде нова стадія розвитку політичної системи. Вона почалася не в результаті якихось мітингів - це лише зовнішня піна. Почалася вона, тому що стара модель, яка вірою і правдою служила нашій державі в останні роки, себе вичерпала ", - сказав він.



В умовах політичної конкуренції, щоб зберегти своє лідерство, ЕР "має стати більш сучасною та більш мобільною ... оперативно реагувати на всі виклики сьогодення, жорстко і ефективно відстоювати інтереси громадян для того, щоб не втратити їхню довіру. Причому інтереси в усіх напрямках, з усіх питань ", - вказав Д. Медведєв.



Для цього, вважає глава держави, необхідно переглянути принципи роботи партії і навіть докорінно її реформувати: "Нам потрібні нові ідеї і нам потрібні нові імена, причому ми повинні бути відкриті для співпраці з усіма силами, з усіма розумними, небайдужими до долі нашої країни людьми," - підсумував нинішній президент РФ.