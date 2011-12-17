У Росії стало на мільйон українців менше

Національна політика в Росії призвела до того, що за 8 років (за даними перепису 2002 і 2010 років) кількість людей, які називають себе українцями, зменшилась на третину, або мільйон осіб.

Про це УНІАН заявив перший заступник голови Об’єднання українців Росії (ОУР), головний редактор журналу «Український огляд» та порталу УКРРОСІНФО Віктор ГІРЖОВ, коментуючи результати перепису населення 2010 року, що були оприлюднені вчора.

“Порівняно з переписом 2002 року, кількість громадян Росії, які шляхом вільного волевиявлення назвали себе українцями, зменшилася на третину! Національна політика в Росії, зокрема стосовно українського етносу, вилилася в конкретні цифри: понад мільйон українців Російської Федерації – 2002 по 2010 рік перестали вважати себе українцями”, - наголосив В.ГІРЖОВ.

Він підкреслив, що більшість цих людей нікуди не виїхали і не вмерли, вони просто зрозуміли, що краще не вказувати свою етнічну приналежність або назватися росіянином.

“У певній мірі спрацював фактор асиміляції, але, швидше за все, – усвідомлення того, що бути українцем у Росії сьогодні не дуже затишно”, - переконаний В.ГІРЖОВ.

”Чи можна їх у цьому звинувачувати? Напевно, що ні. Як стверджують філософи: буття визначає свідомість”, - додав він.

Ще до останнього перепису населення було призупинено діяльність Національно-культурної автономії українців Росії – одного з двох федеральних об’єднань українців РФ, а згодом вона була ліквідована за рішенням Верховного суду Росії за поданням Мін’юсту, нагадав перший заступник голови ОУР.

“Над іншою, єдиною на сьогоднішній день загальноросійською громадською організацією – Об’єднанням українців Росії, все ще висить «дамоклів меч» закриття: вона перебуває під судовим переслідуванням Верховного суду РФ. У Росії відсутня українська преса, повноформатні школи чи класи з викладанням українською мовою – про що було безліч разів сказано… Це теж причини того, чому етнічних українців у Росії «стає» все менше”, - вважає В.ГІРЖОВ.

Як повідомляв УНІАН, оприлюдненні 16 грудня остаточні результати Всеросійського перепису населення 2010 року свідчать, що в Росії проживає 1,93 млн. осіб, які назвали себе українцями (у 2002 році - 2,94 млн.), що становить 1,41% від загальної кількості жителів РФ, які вказали свою національність (у 2002 році – 2,05%).

Відповідно до Конституції РФ, національна належність у ході опитування населення зазначалася самими опитуваними на основі самовизначення і записувалася переписними працівниками суворо зі слів опитуваних.