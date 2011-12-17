Акції протесту в Казахстані тривають

Влада Казахстану стверджує, що повністю контролює ситуацію в м. Жанаозен, де в результаті заворушень у п'ятницю загинули 11 людей, повідомляє Радіо Свобода.

У суботу президент Нурсултан Назарбаєв на засіданні Ради безпеки заявив, що всі винні у заворушеннях будуть покарані. Раніше того ж дня він ввів у місті надзвичайний стан на 20 днів.



Представник генпрокуратури заявив на прес-конференції в Астані, що заколот у Жанаозені влаштували близько 70 озброєних мародерів, а на відряджений у місто поліцейський загін напав натовп, по поліцейських був відкритий вогонь, і вони мусили у відповідь застосувати зброю.



"Радіо Азаттик" спростовує твердження влади Казахстану, посилаючись на очевидців - громадських активістів та журналістів. Вони заявили, що в Жанаозені триває акція протесту нафтовиків.



Надійшла також інформація про акцію протесту в селищі Шетпе Мангістауського району. Там в суботу зібралися жителі всіх навколишніх селищ і перекрили рух потягів на ділянці Бейнеу-Жанаозен, вимагаючи від влади припинити застосовування зброї проти протестувальників в Жанаозені.