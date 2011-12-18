США відряджають до Росії нового посла

Сенат дав згоду

СенатКонгресуСШАзатвердиву суботукандидатуруМайклаМакфоланапосадуновогопослаСполученихШтатівуРосії.



Макфолбуводнимз ключовихрадниківпрезидентаБаракаОбамиз питань відносин зРосією.Йогоназиваютькращим експертом з питань Росії, однимз архітекторівполітики такзваного"перезавантаження" у відносинахміжВашингтономі Москвою.



КандидатураМакфолабулавнесенавСенатщеу вересні,проте кілька республіканцівзатягувалирозгляд питанняпро його призначення.



МайклМакфолнародився1963р. вштатіМонтана.ВипускникСтенфордськогоуніверситету, отримавступіньвОксфордськомууніверситеті.Віндеякийчас живуРосії, впершевідвідавши їїаспірантомОксфордськогоуніверситетув 1983році.У 1990-хроках вінактивнопрацював уМосковськомуЦентріКарнегі.Макфол- професорполітичнихнаукЦентру зпитань демократії, розвитку таверховенствазакону приСтенфордськомууніверситетіі співробітникГуверівськогоінституту.



Вінавтор іредакторпонад 20книгпро демократичнийдержавний устрій.Досконаловолодіє російськоюмовою.

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