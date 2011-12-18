США відряджають до Росії нового посла
Сенат дав згоду
СенатКонгресуСШАзатвердиву суботукандидатуруМайклаМакфоланапосадуновогопослаСполученихШтатівуРосії.
Макфолбуводнимз ключовихрадниківпрезидентаБаракаОбамиз питань відносин зРосією.Йогоназиваютькращим експертом з питань Росії, однимз архітекторівполітики такзваного"перезавантаження" у відносинахміжВашингтономі Москвою.
КандидатураМакфолабулавнесенавСенатщеу вересні,проте кілька республіканцівзатягувалирозгляд питанняпро його призначення.
МайклМакфолнародився1963р. вштатіМонтана.ВипускникСтенфордськогоуніверситету, отримавступіньвОксфордськомууніверситеті.Віндеякийчас живуРосії, впершевідвідавши їїаспірантомОксфордськогоуніверситетув 1983році.У 1990-хроках вінактивнопрацював уМосковськомуЦентріКарнегі.Макфол- професорполітичнихнаукЦентру зпитань демократії, розвитку таверховенствазакону приСтенфордськомууніверситетіі співробітникГуверівськогоінституту.
Вінавтор іредакторпонад 20книгпро демократичнийдержавний устрій.Досконаловолодіє російськоюмовою.