У Казахстані нові заворушення

На заході Казахстану на залізничній станції Шетпе в Мангістауській області, сталися заворушення. В результаті, за попередніми даними, одна людина загинула, 11 отримали вогнепальні поранення.



Як повідомляє сьогодні прес-служба генеральної прокуратури Казахстану, напередодні група осіб заблокувала рух пасажирського поїзда № 309 сполученням Мангишлак - Актобе. У потязі перебувало понад 300 пасажирів. Перекрили рух громадяни, які виступила із закликами в підтримку учасників масових заворушень у м.Жанаозен.



В результаті блокування залізничних шляхів було затримано рух семи пасажирських та трьох вантажних поїздів.



У повідомленні наголошується, що учасники акції, ігноруючи роз`яснення закону, дані співробітниками прокуратури, а також вимоги співробітників поліції та місцевих виконавчих органів, відмовилися звільнити залізничні колії для руху поїздів.



Близько 20:00 за місцевим часом поліцейські звільнили залізничні колії. На цей час більшість з тих, хто блокував колії, добровільно пішли в селище, залишивши станцію, проте близько 50 осіб "вчинили співробітникам поліції активний опір, підпалили тепловоз вантажного поїзда, закидали пляшками вагони з займистими рідинами. Далі хулігани продовжили свої злочинні дії на території селища Шетпе, де підпалили новорічну ялинку, розбили камінням вітрини магазинів, вікна автотранспорту ", - повідомляє Генпрокуратура.



Коли поліцейських закидали пляшками з горючою рідиною та камінням, вони відкрили вогонь.



За попередніми даними, до Мангістауської районної лікарні з вогнепальними пораненнями надійшли 12 постраждалих, з яких один помер.



Лінійний відділ внутрішніх справ на станції Актау порушив кримінальну справу.



16-17 грудня, нагадує РосБізнесКонсалтинг, в казахстанському місті Жанаозен Мангістауської області під час масових заворушень, за офіційними даними, загинули 11 людей, 86 постраждали. Президент країни Нурсултан Назарбаєв ввів в місті режим надзвичайного стану строком на 20 днів, у цей період вночі діятиме комендантська година.