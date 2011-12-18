Війська США вийшли з Іраку

Позаду тисячі загиблих і мільярди доларів

Останнічастини збройнихсилСШАзалишили Іраквранців неділю, 18грудня 2011 року,передаєкореспондентAgence France-Presseзіраксько-кувейтськогокордону.Тимсамим завершеномайжедев'ятирічнувійськову присутністьамериканськоїарміївІраку.Уп'ятницюСШАпередалипідконтрольіракськійвладіостаннюбазусвоїхзбройнихсилуцій країні.



В Іракузалишилисялише 157американськихвійськовослужбовцівприпосольствіСШАі невеликийконтингентморськихпіхотинцівдляохоронидипмісії.



З початкуіракськоїопераціївберезні 2003року загинулищонайменше126 тисячмирнихіракців, 20 тисячіракськихвійськових, 19 тисячбойовиків іблизько 4,5тисячіамериканськихсолдатів.32 тисячіамериканцівотрималипоранення.



ПентагонвитративнавійськовуопераціювІракублизько 770мільярдів доларів.Крімтого, накінець 2010року СШАвитратилимайже32 мільярди доларівнамедичнеобслуговуванняветеранівта допомогуінвалідамвійни,повідомляєЛента.ру.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter