У НАТО стурбовані регресом України

У штаб-квартирі НАТО стурбовані регресом у багатьох сферах суспільного життя України.

Про це заявив народний депутат України (фракція «БЮТ-Батьківщина»), член української частини Міжпарламентської ради Україна-НАТО Остап СЕМЕРАК, який узяв участь у засіданні ради в Брюсселі, повідомили УНІАН у прес-службі партії «Реформи і порядок».

За його словами, основною темою обговорення стала реалізація Річної національної програми (РНП) співпраці України з НАТО.

Як зазначив О.СЕМЕРАК, стурбованість станом справ в Україні висловив заступник помічника Генерального секретаря НАТО Джеймс АППАТУРАЙ, який очолював делегацію альянсу, що здійснила моніторинговий візит до нашої країни у жовтні цього року.

«Українські ЗМІ тоді писали, що делегація НАТО позитивно оцінила хід виконання Річної національної програми. Мене це здивувало, бо РНП містить цілий блок завдань щодо реформ у внутрішній політиці. Я уточнив у Джеймса АППАТУРАЯ, чи справді в НАТО задоволені, особливо в частині реформування та реалізації внутрішньої політики. Він заявив, що в НАТО загалом позитивно оцінюють виконання РНП, але стурбовані регресом у таких питаннях як судова реформа, вибіркове судочинство щодо Юлії ТИМОШЕНКО, стан свободи слова та поширення корупції», – зазначив О.СЕМЕРАК.