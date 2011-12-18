У США підбивають підсумки Іракської війни

У зв`язку із завершенням виводу американських військ з Іраку деякі відомства США підбивають підсумки початкові за статистичними даними за період військової компанії, повідомляє РосБізнесКонсалтинг.

В ході компанії загинули 174 журналіста, які висвітлювали конфлікт.

За даними американської некомерційної організації National Priorities Project, війна обійшлася національному бюджету більше ніж у 805 млрд дол

Найбільша концентрація військ в країні припадала на жовтень 2007 року: 170 тис. американських солдатів з 182 тисяч усього міжнародного контингенту на той момент. Так чи інакше в складі міжнародної коаліції брали участь 40 країн. За кількістю спрямованих військовослужбовців після США йдуть Великобританія, Південна Корея, Італія, Польща та Грузія.

На даний момент видобуток нафти в країні практично вийшла на довоєнний рівень 2,37 млн ​​бар. / добу проти 2, 58 млн бар. / добу про часи Саддама Хусейна.