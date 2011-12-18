У США підбивають підсумки Іракської війни
У людях, доларах і барелях
У зв`язку із завершенням виводу американських військ з Іраку деякі відомства США підбивають підсумки початкові за статистичними даними за період військової компанії, повідомляє РосБізнесКонсалтинг.
За даними Пентагону, в ході бойових дії безповоротні втрати склали 4487 осіб. Крім того, було вбито 2097 американських цивільних службовців. Бойові та небойові санітарні втрати США склали 31 тис. 921 і 40 тис. 350 осіб відповідно. В ході компанії загинули 174 журналіста, які висвітлювали конфлікт. За даними американської некомерційної організації National Priorities Project, війна обійшлася національному бюджету більше ніж у 805 млрд дол Найбільша концентрація військ в країні припадала на жовтень 2007 року: 170 тис. американських солдатів з 182 тисяч усього міжнародного контингенту на той момент. Так чи інакше в складі міжнародної коаліції брали участь 40 країн. За кількістю спрямованих військовослужбовців після США йдуть Великобританія, Південна Корея, Італія, Польща та Грузія. На даний момент видобуток нафти в країні практично вийшла на довоєнний рівень 2,37 млн бар. / добу проти 2, 58 млн бар. / добу про часи Саддама Хусейна.
В ході компанії загинули 174 журналіста, які висвітлювали конфлікт.
За даними американської некомерційної організації National Priorities Project, війна обійшлася національному бюджету більше ніж у 805 млрд дол
Найбільша концентрація військ в країні припадала на жовтень 2007 року: 170 тис. американських солдатів з 182 тисяч усього міжнародного контингенту на той момент. Так чи інакше в складі міжнародної коаліції брали участь 40 країн. За кількістю спрямованих військовослужбовців після США йдуть Великобританія, Південна Корея, Італія, Польща та Грузія.
На даний момент видобуток нафти в країні практично вийшла на довоєнний рівень 2,37 млн бар. / добу проти 2, 58 млн бар. / добу про часи Саддама Хусейна.