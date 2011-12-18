В Англії зіткнулися два літаки

Одна людина загинула

В англійськомуграфствіЛестерширсталося зіткненнядвох легкихлітаків,врезультатіякого одна людиназагинула і двоєотрималипоранення,передаєБі-бі-сі.



Зіткненнясталося 18 груднянеподалік аеропортум.Лестер, близько14:00 замісцевим часом.



Якповідомляємісцеваполіція,набортуодногоз літаківзнаходився одинчоловік, який загинувврезультатізіткнення.Двоєлюдей, що знаходилисянабортуіншого літака, отрималисерйозніпоранення ібули терміновогоспіталізовані.

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