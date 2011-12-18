В Англії зіткнулися два літаки
22:59, 18 грудня 2011Світ
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Одна людина загинула
В англійськомуграфствіЛестерширсталося зіткненнядвох легкихлітаків,врезультатіякого одна людиназагинула і двоєотрималипоранення,передаєБі-бі-сі.
Зіткненнясталося 18 груднянеподалік аеропортум.Лестер, близько14:00 замісцевим часом.
Якповідомляємісцеваполіція,набортуодногоз літаківзнаходився одинчоловік, який загинувврезультатізіткнення.Двоєлюдей, що знаходилисянабортуіншого літака, отрималисерйозніпоранення ібули терміновогоспіталізовані.
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