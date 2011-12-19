Принца Гаррі допитали в поліції

Принц Гаррі був допитаний поліцією у справі про вуличне пограбування, повідомляє Лента.руз посиланням на The Daily Mail.

Жертвою пограбування став шкільний друг принців Гаррі та Вільяма 28-річний Томас ван Штраубензее. Під час вечірньої прогулянки по одному з південних районів Лондона невідомі відібрали в нього мобільний телефон BlackBerry.

Під час пограбування потерпілий саме розмовляв по телефону з принцом Гаррі. Зрозумівши з того, як несподівано перервалася розмова, що у Штраубензее неприємності, принц у супроводі офіцера королівської охорони відправився на пошуки друга. Об`їхавши кілька разів вулиці району, Гаррі зрештою відправився в найближче поліцейське відділення, де і виявив потерпілого.

Штраубензее в цей момент якраз писав заяву про інцидент, і принцу, який чув пограбування по телефону, довелося дати показання як свідку.

"Вперше в історії член королівської сім`ї приходить до дільниці, щоб повідомити про злочин", - зазначили в поліції.

Пізніше підозрюваного у справі про пограбування було затримано і відпущено під заставу.