У Москві підпишуть рішення про старт Єдиного економічного простору

Сьогодні в Москві президенти РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ, Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО і Казахстану Нурсултан НАЗАРБАЄВ підпишуть рішення про набуття чинності з 1 січня 2012 року договорів Єдиного економічного простору (ЄЕП).

Про це йдеться у матеріалах прес-служби Кремля до засідання Вищої Євразійської економічної ради, у якому візьмуть участь президенти Російської Федерації, Республіки Білорусь і Республіки Казахстан. Даний механізм прийшов на зміну Найвищому органу Митного Союзу в рамках Міждержради ЄврАзЕС.

Наголошується, що зустріч глав трьох держав покликана стати важливою віхою в процесі економічної інтеграції на євразійському просторі. Належить опрацювати і ухвалити низку практичних рішень з питань функціонування Євразійської економічної комісії (включаючи призначення голови і членів її Колегії), договір про створення якої було підписано у Москві 18 листопада ц.р.

«Зокрема, планується підписати рішення про набуття чинності з 1 січня 2012 р. пакета із 17 міжнародних договорів Єдиного економічного простору (ЄЕП), що дозволить створити умови для вільного руху не лише товарів, але також послуг, капіталів і робочої сили», - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що з метою забезпечення повноцінного функціонування Митного союзу (МС) за умови приєднання одного або декількох його членів до Світової організації торгівлі (СОТ), а також створення механізму, що передбачає участь держав-членів в інших міжнародних об`єднаннях, очікується підписання рішення про набуття чинності договором про функціонування МС у рамках багатосторонньої торгової системи від 19 травня 2011 р.

Також серед важливих тем московського самміту – питання про узгоджені заходи торговельно-економічної політики у разі здійснення третіми країнами економічного тиску на одну з держав-членів Митного союзу. Відповідно до проекту рішення передбачається, що у разі здійснення такого роду тиску відповідна інформація негайно спрямовується до Євразійської економічної комісії для проведення консультацій щодо виявлення і оцінки негативного економічного ефекту таких заходів у кожній з держав-членів МС і розробки заходів спільного реагування.