Помер лідер КНДР Кім Чен Ір

Лідер КНДР Кім Чен Ір помер у віці 69 років. Як передає ІТАР-ТАРС, про це оголосило сьогодні Центральне телебачення країни.

У повідомленні йдеться про те, що Ким Чен Ір «помер під час поїздки на потягу від психічної і фізичної перевтоми, викликаної роботою на благо Батьківщини».

Уряд Південної Кореї перейшов на роботу у надзвичайному режимі у зв`язку зі смертю Кім Чен Іра, повідомив сьогодні агентство Ренхап. Збройні сили Південної Кореї приведені у стан підвищеної боєготовності.

Одразу після того, як диктори північно-корейських радіо- і телеканалів зі скорботою повідомили про смерть Кім Чен Іра, у місцевому ефірі прозвучав гімн комуністичних партій "Інтернаціонал". Зараз по національному телебаченню передають траурну музику, військові марші і патріотичні пісні у виконанні оркестру і хору Корейської народної армії.

Офіційне повідомлення про смерть найвищого керівника КНДР було оприлюднене сьогодні о 12:00 за місцевим часом (05:00 за київським часом). Кім Чен Ір помер у потягу 17 грудня від надмірної розумової і фізичної перевтоми, "викликаної безперервними інспекційними поїздками по країні задля будівництва процвітаючої держави", повідомило інформаційне агентство ЦТАК.

Смерть настала, незважаючи на всі необхідні заходи, вжиті медиками, стверджує агентство. Кім Чен Ір протягом довгого часу лікувався від серцевих і серцево-судинних захворювань.

Керівник КНДР Кім Чен Ір народився, згідно з північно-корейськими джерелами, 16 лютого 1942 року. За офіційною версією, місце народження - табір корейських партизан у районі гори Пекту (Північна Корея), за неофіційною - село В’ятське, за 70 км від Хабаровська (Далекий Схід, СРСР). Дитинство провів у селі В’ятське, де дислокувалася 88-ма окрема бригада Радянської армії, батальйоном якої командував його батько - колишній президент КНДР Кім Ір Сен. У листопаді 1945 року разом з сім`єю переїхав до Пхеньяну (Північна Корея).

Під час корейської війни (1950-1953 роки) разом з сім`єю був в евакуації у Китаї. Закінчив китайську початкову школу. Після закінчення війни вступив до військового училище поблизу Пхеньяну.

З 24 грудня 1991 року - верховний головнокомандуючий Корейською народною армією.

20 квітня 1992 року йому присвоєно звання маршала. З 1993 року - голова Комітету оборони КНДР. 8 жовтня 1997 року його обрано генеральним секретарем Трудової партії Кореї (ТПК).

Фактично ж Кім Чен Ір керує країною і ТПК з 1994 року, після смерті Кім Ір Сена. Кім Чен Ір - двічі герой КНДР. Нагороджений орденом "Державного прапора" 1-го ступеня, трьома орденами Кім Ір Сена, медаллю "Золота Зірка". У цілому має близько 120 почесних нагород і титулів різних країн світу і самої КНДР. Автор численних робіт з теорії і практики ідей "чучхе".