МВФ схвалив черговий транш для Португалії

Міжнародний валютний фонд схвалив надання Португалії чергового траншу фінансової допомоги в розмірі € 2,9 млрд, повідомляє агентство France Presse.

Португалія на початку квітня 2011 року звернулася за фіндопомогою до міжнародних кредиторів — МВФ і Євросоюзу — на тлі проблем банківського сектора і збільшення прибутковості за держоблігаціями. У результаті був схвалений пакет порятунку країни загальним обсягом € 78 млрд.

Загальний обсяг коштів, перерахованих МВФ португальському уряду з третім траншем досягне € 13,6 млрд. Всього МВФ у рамках фіндопомоги країні зобов'язався надати їй позику на суму € 28 млрд.

Раніше екс-міністр фінансів Португалії Карлуш Піна повідомляв, що країні може не вистачити коштів, що надаються міжнародними кредиторами. На його думку, може знадобитися ще € 20-25 млрд.

Мінфін Португалії в кінці листопада переглянув у бік зниження прогноз зі скорочення економіки країни на наступний рік — спад ВВП складе 3% замість запланованого раніше зниження на 2,8%.

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