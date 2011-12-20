В Іраку спалахнув конфлікт правлячих угруповань

01:50, 20 грудня 2011
Світ
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Не встигли США прибрати війська

Судовівласті Іракувидалиордернаарештвіце-президентакраїниТарікаХашеміу зв'язкуз підозрамищодо його причетностідо терористичноїдіяльності, повідомляєБі-бі-сі.

НапередодніХашемібувзатриманийв аеропортуБагдада,атри йогоохоронцязаарештовані.

Віракськомукерівництвітриває конфліктміжсуннітськоюпартією "Аль-Іракія", членомякої євіце-президент, і главоюуряду,шиїтомНуріМалікі."Аль-Іракія" звинуватилапрем'єравзахопленні владивкраїні.

ЗМІ пов'язуютьпереслідуванняХашеміз політичною кризою,яка почаласявкраїніпісля виведенняамериканськихвійськ.

СШАвжевисловилистурбованістьполітичною ситуацієювІраку.Про цезаявивнапрес-брифінгувпонеділок офіційнийпредставникБілого домуДжейКарні: "Миведемопереговориз усімасторонамиі вжевисловилинашезанепокоєння останнімиподіями.Мизакликаємосторони вирішитипротиріччямирнимшляхом", -сказаввін.
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