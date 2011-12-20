В Іраку спалахнув конфлікт правлячих угруповань

Судові власті Іраку видали ордер на арешт віце -президента країни Таріка Хашемі у зв'язку з підозрами щодо його причетності до терористичної діяльності, повідомляє Бі - бі - сі.



Напередодні Хашемі був затриманий в аеропорту Багдада, а три його охоронця заарештовані.



В іракському керівництві триває конфлікт між суннітською партією " Аль - Іракія ", членом якої є віце -президент , і главою уряду, шиїтом Нурі Малікі. "Аль - Іракія " звинуватила прем'єра в захопленні влади в країні.



ЗМІ пов'язують переслідування Хашемі з політичною кризою, яка почалася в країні після виведення американських військ.



США вже висловили стурбованість політичною ситуацією в Іраку. Про це заявив на прес -брифінгу в понеділок офіційний представник Білого дому Джей Карні : " Ми ведемо переговори з усіма сторонами і вже висловили наше занепокоєння останніми подіями. Ми закликаємо сторони вирішити протиріччя мирним шляхом" , - сказав він.