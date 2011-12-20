В Іраку спалахнув конфлікт правлячих угруповань
01:50, 20 грудня 2011Світ
1324 0
Не встигли США прибрати війська
Судовівласті Іракувидалиордернаарештвіце-президентакраїниТарікаХашеміу зв'язкуз підозрамищодо його причетностідо терористичноїдіяльності, повідомляєБі-бі-сі.
НапередодніХашемібувзатриманийв аеропортуБагдада,атри йогоохоронцязаарештовані.
Віракськомукерівництвітриває конфліктміжсуннітськоюпартією "Аль-Іракія", членомякої євіце-президент, і главоюуряду,шиїтомНуріМалікі."Аль-Іракія" звинуватилапрем'єравзахопленні владивкраїні.
ЗМІ пов'язуютьпереслідуванняХашеміз політичною кризою,яка почаласявкраїніпісля виведенняамериканськихвійськ.
СШАвжевисловилистурбованістьполітичною ситуацієювІраку.Про цезаявивнапрес-брифінгувпонеділок офіційнийпредставникБілого домуДжейКарні: "Миведемопереговориз усімасторонамиі вжевисловилинашезанепокоєння останнімиподіями.Мизакликаємосторони вирішитипротиріччямирнимшляхом", -сказаввін.
НапередодніХашемібувзатриманийв аеропортуБагдада,атри йогоохоронцязаарештовані.
Віракськомукерівництвітриває конфліктміжсуннітськоюпартією "Аль-Іракія", членомякої євіце-президент, і главоюуряду,шиїтомНуріМалікі."Аль-Іракія" звинуватилапрем'єравзахопленні владивкраїні.
ЗМІ пов'язуютьпереслідуванняХашеміз політичною кризою,яка почаласявкраїніпісля виведенняамериканськихвійськ.
СШАвжевисловилистурбованістьполітичною ситуацієювІраку.Про цезаявивнапрес-брифінгувпонеділок офіційнийпредставникБілого домуДжейКарні: "Миведемопереговориз усімасторонамиі вжевисловилинашезанепокоєння останнімиподіями.Мизакликаємосторони вирішитипротиріччямирнимшляхом", -сказаввін.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter