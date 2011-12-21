Грузія відправить до Афганістану ще 750 військових

00:46, 21 грудня 2011
Світ
742 0

Парламент дав згоду

ПарламентГрузії у вівтороксхваливвідправкудо Афганістанудодаткових військовихпідрозділів.

Післяприбуттядо Афганістануармійськогобатальйонуз Грузії, цякраїнастаненайбільшимучасникомопераціївАфганістані- середдержав, які не єчленамиНАТО,

Депутатипроголосувалибільшістюв 103голоси,проти буводин депутат.

Батальйончисельністю750 військовослужбовцівприєднаєтьсядо 900грузинськимсолдатів, які вже перебуваютьвАфганістані.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter