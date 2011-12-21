Грузія відправить до Афганістану ще 750 військових

Парламент дав згоду

ПарламентГрузії у вівтороксхваливвідправкудо Афганістанудодаткових військовихпідрозділів.



Післяприбуттядо Афганістануармійськогобатальйонуз Грузії, цякраїнастаненайбільшимучасникомопераціївАфганістані- середдержав, які не єчленамиНАТО,



Депутатипроголосувалибільшістюв 103голоси,проти буводин депутат.



Батальйончисельністю750 військовослужбовцівприєднаєтьсядо 900грузинськимсолдатів, які вже перебуваютьвАфганістані.

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