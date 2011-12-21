Грузія відправить до Афганістану ще 750 військових
00:46, 21 грудня 2011Світ
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Парламент дав згоду
ПарламентГрузії у вівтороксхваливвідправкудо Афганістанудодаткових військовихпідрозділів.
Післяприбуттядо Афганістануармійськогобатальйонуз Грузії, цякраїнастаненайбільшимучасникомопераціївАфганістані- середдержав, які не єчленамиНАТО,
Депутатипроголосувалибільшістюв 103голоси,проти буводин депутат.
Батальйончисельністю750 військовослужбовцівприєднаєтьсядо 900грузинськимсолдатів, які вже перебуваютьвАфганістані.
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