Мусульмани всіх країн, єднайтесь!

У столиці Індонезії пройшла велика демонстрація на підтримку ідеї створення єдиної мусульманської держави. Близько 90 тис. прихильників ісламістського руху "Партія Звільнення" (Hizbut Tahrir) зібралися на одному із стадіонів Джакарти. Організатори мітингу закликали з трибун до створення єдиної ісламської держави - халіфату - на всьому Близькому Сході, азіатському регіоні та Африці. За словами представників руху, їх заклик повинен облетіти весь світ і бути почутий кожним мусульманином, передає Associated Press.