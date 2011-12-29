Чавес запідозрив США у поширенні раку серед президентів

Президент Венесуели Уго Чавес висловив журналістам свої припущення про те, що спецслужби США, можливо, розробили секретну зброю, за допомогою якої викликають ракові пухлини у лідерів країн Південної Америки, повідомляє Associated Press.

У.Чавес зробив свою заяву невдовзі після того, як надійшли повідомлення про папілярний рак щитовидки у президента Аргентини Крістіни Кіршнер. Він нагадав, що раніше рак діагностовано також у президента Бразилії Ділми Руссефф і президента Парагваю Фернандо Луго. Сам Уго Чавес також хворий на рак, він пройшов кілька курсів лікування на Кубі і у Венесуелі.

На думку президента Венесуели, це більше, ніж просто збіги. "Я не звинувачую США, у мене немає таких доказів. Але в тому, що вони могли б таємно розробити технології, що викликають рак, немає нічого дивного", - сказав він.

Чавес також вважає, що за масовими виступами росіян, незадоволених результатами виборів до Держдуми, стоять США, які намагаються дестабілізувати ситуацію в Росії за сценарієм Єгипту, Лівії, Сирії та країн Латинської Америки.

"Ось куди дійшло божевілля імперії!" - наводить слова Чавеса телеканал Venezuela de Television.