За словами адвоката, за роботу там жінка практично не отримувала грошей, але основною платою вважала близькість до своєї дорослої дитини, яка була членом цієї злочинної організації.

У Новій Зеландії мати приєдналася до одного із найбільших наркосиндикатів країни, щоб бути ближче до свого сина.

Про це пише Vice.

59-річній жінці, яка працювала раніше стоматологом, дали в банді роль "комірниці". Вона збирала гроші, перепаковували наркотики та передавала їх кур'єрам. Син же обіймав посаду "головного комірника".

Влада Нової Зеландії вважає, що міжнародний синдикат за три роки ввіз у країну наркотиків на суму до 5 млн доларів, зокрема, понад тонну метамфетаміну, кокаїну, ефедрину та МДМА.

Читайте такожУ Канаді військових під час навчань таємно пригощали солодощами з наркотикамиОдин з детективів зазначив, що новозеландці споживають близько 13 кг метамфетаміну на тиждень, тому тонна цього наркотику або його прекурсору ефедрину становить більш ніж річний запас для національного споживання.

При цьому, за словами адвоката жінки, за свою роботу вона не отримувала нічого, крім 150 доларів компенсації на оренду машини та бензин, однак основною платою для неї була "близькість до сина".

В результаті і матір, і сина заарештували. У межах спецоперації, що готувалася вісім місяців, правоохоронці вилучили понад мільйон доларів готівкою, кілька елітних авто і вогнепальну зброю, зокрема й гвинтівку військового класу.

Жінку засудили до 11 років і шести місяців тюремного ув'язнення. Вона повинна відбути щонайменше 40% терміну, перш ніж отримає право на умовно-дострокове звільнення.

Її син визнав себе винним за 12 пунктами звинувачення, пов'язаними з імпортом, продажем і зберіганням метамфетаміну, кокаїну, ефедрину та МДМА, а також за додатковим звинуваченням у зберіганні матеріалів для виготовлення метамфетаміну.

Кілька інших членів синдикату мають постати перед судом згодом цього року.

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Переклад: Катерина Комолова