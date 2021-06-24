За словами представника прокуратури, відомо про випадки, коли правоохоронці катували наркозалежних.

У Харкові група поліцейських ловила наркозалежних людей "на живця", а потім вимагала хабарі за непритягнення до кримінальної відповідальності.

Про це розповів журналістам прес-секретар Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, пише "Depo.Харків".

За його словами, встановлено, що поліцейські самостійно поширювали так звані "закладки", ховали їх біля аптек і в інших місцях, а потім чекали наркозалежних. Коли наркомани забирали згортки, поліцейські затримували їх і вимагали хабар.

"Були випадки, коли навіть катували людей", - зазначив Чубенко.

Середня сума хабара становила від 200 до 500 доларів.

Зараз триває слідство у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 368 КК України, вдома у фігурантів справи тривають обшуки. У деяких вже знайшли речовини, схожі на коноплю і солі.

Вирішується питання про оголошення підозри 10 фігурантам, з яких дев'ять поліцейських і один цивільний.

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Автор: Катерина Комолова