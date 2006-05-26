У Вашингтоні поліція оточила будівлю Конгресу США
19:55, 26 травня 2006Світ
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З приміщення було чути стрілянину
Надзвичайна ситуація в центрі Вашингтона - поліція оточила будівлю Капітолія. На подібні заходи поліція пішла після того, як надійшли повідомлення про постріли в одному з гаражів недалеко від будівлі, передає CNN. У той же час, радіостанція "Эхо Москвы" передає, що постріли були чутні в одній з будівель палати представників.
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