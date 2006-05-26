У Вашингтоні поліція оточила будівлю Конгресу США

Надзвичайна ситуація в центрі Вашингтона - поліція оточила будівлю Капітолія. На подібні заходи поліція пішла після того, як надійшли повідомлення про постріли в одному з гаражів недалеко від будівлі, передає CNN. У той же час, радіостанція "Эхо Москвы" передає, що постріли були чутні в одній з будівель палати представників.

РБК