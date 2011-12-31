12 людей загинули в ДТП по дорозі на похорон

Десять жінок і двоє чоловіків загинули в ДТП на північному сході Таїланду, повідомляє РІА “Новости”.

ДТП сталася на трасі в провінції Бурірам.

Невелика вантажівка, в якій перебувало значно більше пасажирів, ніж дозволяють вимоги безпеки, зіткнулася з автобусом. Серед пасажирів автобуса жертв немає.

Пасажири вантажівки їхали на похорон свого родича.

За повідомленням, за останні два дні в дорожньо-транспортних подіях у Таїланді загинули щонайменше 96 чоловік, більш як тисяча були травмовані.

Найбільша кількість ДТП зі смертельним результатом припадає в Таїланді на періоди святкування Нового року за міжнародним і за тайським календарем (святкується в квітні). Жителі Бангкока, більшість з яких становлять вихідці з провінції, масово виїжджають до рідних місць.